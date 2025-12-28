Ingresar
Día de los Inocentes: el origen trágico detrás de una jornada de bromas

Cada 28 de diciembre se multiplican los engaños y chistes, pero la conmemoración nació como un día de duelo.

Hoy 13:15

Cada 28 de diciembre, en la Argentina se celebra el Día de los Santos Inocentes o Día de los Inocentes. Esta jornada se caracteriza por hacer bromas, chistes y engaños en las casas y redes sociales.

Detrás de esta fecha, hay una historia profunda que remonta a siglos atrás, con un origen trágico y de índole católica.

La tradición del Día de los Inocentes nació a partir de un episodio bíblico: la matanza de niños ordenada por el rey Herodes en Belén, según relata el Evangelio de San Mateo. Herodes, temeroso de perder su trono ante el nacimiento de Jesús, mandó a asesinar a todos los menores de dos años en la ciudad.

Con el paso del tiempo, la Iglesia Católica instituyó el 28 de diciembre como una fecha para recordar a esos “santos inocentes” que perdieron la vida. Así, la jornada comenzó como un día de duelo y reflexión.

Con el paso del tiempo, la conmemoración fue cambiando de tono. Esto se debe a que en la Edad Media, la fecha se mezcló con antiguas fiestas paganas y carnavales, donde el desorden y las bromas eran moneda corriente.

De esta manera, el Día de los Inocentes pasó de ser una fecha solemne a convertirse en una jornada de chistes y bromas.

En la Argentina, la costumbre se instaló con fuerza y cada 28 de diciembre es habitual que amigos y familiares hagan bromas acompañadas de la frase “que la inocencia te valga”.

TEMAS efemerides

