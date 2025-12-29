Wanda Nara volvió a encender la polémica con un gesto dirigido a Icardi y la China

A través de videos compartidos en redes sociales, la empresaria protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral.

Hoy 14:14

Wanda Nara se burló sin filtros de Mauro Icardi y la China Suárez en Instagram. Su gesto no pasó inadvertido en las redes sociales y los usuarios reaccionaron al instante.

Es que la mediática reposteó en su perfil una serie de videos de una cuenta en la que ironizan sobre los diferentes escándalos que protagonizaron el futbolista y la ex Casi Ángeles.

“A ver en cuál anduvo Wanda anoche...”, escribió un usuario de X para compartir una captura de pantalla donde se veía la cuenta de Wanda y los cinco videos que compartió sobre la China y Mauro.

En los clips, el delantero del Galatarasay y su novia aparecen representados con personajes de Los Sims, el reconocido videojuego de simulación de vida.

Por eso, en uno de los videos se lo puede ver a Mauro diciéndole que tienen que ir a comprar adornos de Navidad. “Ni loca baby, le voy a usar todo a Wanda y a tus hijas”, se la escucha decir al personaje que representa a la China.

En otro de los posteos, aparece la ex Casi Ángeles pidiéndole un auto a Icardi. “Moncha, tengo que pagar la cuota para ver a mis hijas en Navidad”, responde él.

De esa manera, Wanda recurrió a estos videos irónicos para burlarse de los últimos escándalos del futbolista con la actriz: desde las carteras de lujo, el auto que le regaló, la Navidad en familia o la millonaria suma de dinero que habría gastado en un local de ropa.