El complicado presente de Lucas Ocampos en México: padece una parálisis después de haberse fracturado

El atacante con pasado en River y la Selección Argentina atraviesa otra complicación médica que interrumpe su puesta a punto de cara al 2026 con Rayados de Monterrey.
El presente de Lucas Ocampos en Monterrey atraviesa un nuevo capítulo adverso. El club confirmó que el atacante argentino sufrió una parálisis facial, deberá cumplir reposo absoluto y quedó al margen del cierre de la pretemporada, profundizando una racha de contratiempos físicos desde su llegada a la Liga MX.
Según el parte médico oficial de Rayados, la afección es de origen neurológico y compromete uno de los lados del rostro, con una posible causa viral. El cuerpo médico determinó siete días de reposo, a la espera de una nueva evaluación que marque los pasos a seguir.
Este problema se suma a la fractura de muñeca y al traumatismo facial que padeció semanas atrás, producto de un accidente doméstico. En aquel episodio, Ocampos se cayó de un monopatín mientras asistía a una de sus hijas tras una clase de equitación, lo que lo dejó dos meses inactivo y fuera de la Liguilla del Apertura 2025.
Desde su desembarco en septiembre de 2024, el ex River, Sevilla y Selección Argentina llegó como refuerzo estelar, pero el recorrido estuvo marcado por lesiones y parates. Más allá de algunos destellos, la continuidad nunca apareció y la prioridad pasó a ser la recuperación física.
Con optimismo, el propio futbolista escribió en redes: “Enero será mejor”, junto a una imagen que reflejó las secuelas recientes. En el club apuntan al Clausura 2026 como objetivo central y confían en que pueda dejar atrás esta racha adversa para volver en plenitud a la competencia.