El complicado presente de Lucas Ocampos en México: padece una parálisis después de haberse fracturado

El atacante con pasado en River y la Selección Argentina atraviesa otra complicación médica que interrumpe su puesta a punto de cara al 2026 con Rayados de Monterrey.

Hoy 15:13

El presente de Lucas Ocampos en Monterrey atraviesa un nuevo capítulo adverso. El club confirmó que el atacante argentino sufrió una parálisis facial, deberá cumplir reposo absoluto y quedó al margen del cierre de la pretemporada, profundizando una racha de contratiempos físicos desde su llegada a la Liga MX.

Según el parte médico oficial de Rayados, la afección es de origen neurológico y compromete uno de los lados del rostro, con una posible causa viral. El cuerpo médico determinó siete días de reposo, a la espera de una nueva evaluación que marque los pasos a seguir.

Este problema se suma a la fractura de muñeca y al traumatismo facial que padeció semanas atrás, producto de un accidente doméstico. En aquel episodio, Ocampos se cayó de un monopatín mientras asistía a una de sus hijas tras una clase de equitación, lo que lo dejó dos meses inactivo y fuera de la Liguilla del Apertura 2025.

Desde su desembarco en septiembre de 2024, el ex River, Sevilla y Selección Argentina llegó como refuerzo estelar, pero el recorrido estuvo marcado por lesiones y parates. Más allá de algunos destellos, la continuidad nunca apareció y la prioridad pasó a ser la recuperación física.

Con optimismo, el propio futbolista escribió en redes: “Enero será mejor”, junto a una imagen que reflejó las secuelas recientes. En el club apuntan al Clausura 2026 como objetivo central y confían en que pueda dejar atrás esta racha adversa para volver en plenitud a la competencia.