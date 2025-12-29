El Gobierno provincial ascendió a 1.439 efectivos de la Policía de la Provincia

La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 2025-3440, firmado por el gobernador Elías Miguel Suárez, y alcanza a personal del cuadro de Oficiales, Suboficiales y Agentes.

Hoy 20:45

El Gobierno de la Provincia dispuso el ascenso al grado inmediato superior de 1.439 efectivos de la Policía de la Provincia, a través del Decreto N.º 2025-3440, firmado por el gobernador Elías Miguel Suárez.

Según lo establecido en la normativa, la medida alcanza a 133 funcionarios pertenecientes al cuadro de Oficiales y a 1.306 Suboficiales y Agentes, reconociendo la trayectoria, el compromiso y los años de servicio del personal policial.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que los ascensos forman parte de una política sostenida de fortalecimiento institucional de la fuerza, con el objetivo de jerarquizar la carrera policial, mejorar las condiciones laborales y acompañar el crecimiento profesional de quienes cumplen tareas vinculadas a la seguridad pública en todo el territorio provincial.

Las nóminas completas de los efectivos promovidos se encuentran detalladas en los Anexos I y II del decreto, que incluyen el listado individual de los policías ascendidos en cada uno de los escalafones.

Listado completo de policías ascendidos

A continuación, se detalla el listado completo de los efectivos ascendidos, conforme a lo dispuesto en los Anexos I y II del Decreto N.º 2025-3440:

Con esta decisión, el Gobierno provincial reafirma su respaldo a la Policía de la Provincia y su compromiso con el reconocimiento al esfuerzo y la vocación de servicio de sus integrantes.