Monte Quemado: familia del barrio San Cayetano recibió una vivienda

El intendente Felipe Cisneros realizó la entrega de una vivienda con mobiliario a la familia de Nicolás Maldonado, junto a su hija Ludmila Maldonado, vecinos del barrio San Cayetano de la ciudad de Monte Quemado.

Hoy 06:33

Esta entrega constituye una respuesta concreta a una necesidad prioritaria, brindando un hogar que permitirá mejorar las condiciones de vida de la familia, acompañando especialmente la situación de salud que atraviesa Ludmila.

La vivienda fue otorgada en el marco de las políticas de inclusión y desarrollo social que impulsa el Gobierno de la Provincia, en articulación con la Municipalidad de Monte Quemado, a través del programa de viviendas provinciales, reafirmando el compromiso de garantizar el derecho a una vivienda digna para quienes más lo necesitan.

