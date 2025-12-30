Tras la confirmación de Úbeda para el 2026, así quedó conformado el cuerpo técnico de Boca

Luego de que Juan Román Riquelme diera el visto bueno para la continuidad del Sifón y de haber descartado la idea de sumar otro ayudante de campo, conocé quiénes formarán parte del CT xeneize.

Hoy 10:08

Claudio Úbeda continuará como entrenador de Boca Juniors al menos hasta el vencimiento de su contrato, el 30 de junio de 2026. Tras varios días de especulación, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme resolvió ratificar al Sifón en el cargo y descartar la incorporación de un nuevo integrante al cuerpo técnico.

La decisión se conoció este lunes, luego de una charla directa entre Riquelme y Úbeda, en la que se confirmó que todo seguirá como hasta ahora. De esta manera, el exdefensor encabezará la pretemporada 2026, que comenzará el 2 de enero en Boca Predio.

Úbeda había tomado un rol central tras la llegada de Miguel Ángel Russo a fines de mayo. Su cercanía con el plantel se profundizó cuando los problemas de salud de Miguelo —que derivaron en su fallecimiento— lo obligaron a conducir entrenamientos y dirigir al equipo en varios partidos del Torneo Clausura.

Luego de la muerte de Russo, la conducción xeneize optó por sostener a Úbeda al frente del grupo. En un contexto anímico delicado y con una racha negativa histórica, el DT logró estabilizar al equipo, consiguió resultados clave —incluido el triunfo en el Superclásico— y clasificó a Boca a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras dos años. Incluso, Leandro Paredes llegó a compararlo con Lionel Scaloni por su manejo del grupo.

Sin embargo, su continuidad quedó en duda tras la eliminación ante Racing en la semifinal del Clausura. El polémico cambio de Exequiel Zeballos y la falta de reacción desde el banco en desventaja lo colocaron en el centro de las críticas. Las declaraciones posteriores de Marcelo Delgado, admitiendo que se estaba “evaluando” su futuro, alimentaron la incertidumbre.

Finalmente, la dirigencia decidió respaldarlo y darle continuidad al proyecto. Así, el cuerpo técnico de Boca de cara a 2026 quedará conformado de la siguiente manera:

Ayudante de campo y analista de videos : Juvenal Rodríguez

: Preparadores físicos : Adrián Gerónimo y Cristian Aquino

: y Entrenador de arqueros: Cristian Muñoz

Rodríguez acompaña a Russo —y luego a Úbeda— desde su paso por Al-Nassr, mientras que Gerónimo se sumó en 2024 y Aquino tiene un largo recorrido en el club desde la Reserva. Muñoz, en tanto, llegó con Fernando Gago y se mantuvo durante los ciclos posteriores.

Con el respaldo de la dirigencia, Úbeda tendrá ahora el desafío de consolidar su ciclo y preparar a Boca para un 2026 exigente, con la obligación de volver a ser protagonista en el plano local e internacional.