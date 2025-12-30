La fuerte frase del DT de la Roma sobre Paulo Dybala que repercutió en el mundo Boca

El delantero fue titular en el triunfo ante Genoa. Jugó 90 minutos y fue una de las figuras de su equipo.

La posible llegada de Paulo Dybala a Boca volvió a instalarse como uno de los temas centrales del mercado de pases. Aunque el delantero cordobés tiene contrato con la Roma hasta junio de 2026, la falta de avances en una renovación alimenta las especulaciones y mantiene en alerta al Xeneize.

Luego de algunos partidos sin ser titular, la Joya regresó al once inicial este lunes en la victoria 3-1 ante Genoa, donde disputó los 90 minutos y fue una de las figuras. Su rendimiento no pasó desapercibido para el entrenador Gian Piero Gasperini, quien lo elogió sin rodeos en conferencia de prensa.

“Roma no tiene otros jugadores de tanta calidad. Está claro que cuando está en forma como esta noche, el juego ofensivo se desarrolla de una manera completamente diferente”, afirmó el DT. Y agregó: “Cuando no está en las mismas condiciones o tiene alguna dolencia, no responde en partidos como el de hoy. Pero incluso a mitad de temporada, sigue bien, porque juega para este equipo”.

Las dudas en Roma y la ilusión de Boca

En Boca siguen de cerca cada señal y se ilusionan con verlo algún día vestido de azul y oro. Las dudas en el conjunto italiano pasan por los problemas físicos que Dybala arrastró en las últimas temporadas, una situación que genera cautela en los dirigentes y mantiene abierto el debate sobre su continuidad.

A ese contexto deportivo se le sumaron gestos desde el entorno familiar que avivaron aún más la expectativa en el Mundo Boca. Oriana Sabatini, esposa del futbolista, y su madre Catherine Fulop dejaron entrever en distintas entrevistas que un regreso a la Argentina es una posibilidad a futuro.

Desde Italia aseguran que el jugador no tiene intenciones inmediatas de irse y que su idea es respetar el contrato vigente. Sin embargo, según informó La Gazzetta dello Sport, si no hay acuerdo de renovación, desde enero podrá firmar un precontrato con otro club. Y ahí es donde Boca vuelve a soñar con la Joya.