Santiago del Estero despide el 2025 con calor intenso y sin probabilidad de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles 31 de diciembre caluroso y un inicio de año con temperaturas aún más elevadas. No se esperan precipitaciones.

Santiago del Estero se prepara para despedir el 2025 bajo un intenso calor y con condiciones meteorológicas estables, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El último día del año estará marcado por altas temperaturas y una muy baja probabilidad de lluvias, un escenario que se repetirá en el inicio del 2026.

Para este miércoles 31 de diciembre, el SMN prevé una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 36, lo que generará una jornada agobiante durante gran parte del día. Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, mientras que hacia la noche, momento en el que se concentrarán los festejos de Año Nuevo, estará mayormente nublado, aunque sin probabilidad significativa de precipitaciones.

De esta manera, el clima acompañará las celebraciones al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día.

El 2026 comienza con más calor en Santiago del Estero

El jueves 1 de enero del 2026 mantendrá condiciones similares, aunque con un leve ascenso térmico. El calor se hará sentir con mayor intensidad, ya que la temperatura máxima rondaría los 38 grados, consolidando un comienzo de año típicamente veraniego.

Al igual que en la jornada previa, no se esperan lluvias, por lo que el tiempo estable continuará durante el inicio del nuevo año. Ante este panorama, se recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y extremar cuidados, especialmente en niños y adultos mayores.