“Más luces, cero ruido”: Santiago Azul T.E.A. redobla su campaña contra la pirotecnia sonora y apunta al ámbito educativo

La organización no gubernamental Santiago Azul T.E.A. reafirmó su compromiso de continuar durante el próximo año con las campañas destinadas a eliminar totalmente la pirotecnia sonora, al tiempo que remarcó la importancia de afianzar este concepto desde los primeros años del sistema educativo.

En ese marco, la coordinadora de la institución, Patricia Zírpolo, reiteró la intención de elevar un proyecto al Concejo Deliberante con el objetivo de darle entidad formal a esta decisión y fortalecer las políticas públicas vinculadas a la concientización.

Durante sus declaraciones, Zírpolo explicó que la iniciativa busca profundizar una línea de trabajo sostenida en el tiempo. “Ya son varios años de ‘más luces, menos ruido’ y creemos que tenemos que dar un paso más. Por eso hemos decidido, no solo desde Santiago sino junto a Teapadres NOA, ponerle el nombre ‘más luces, cero ruido’, para ver si da un poco más de resultado y concientizamos más sobre lo mal que la pasan muchas familias de personas con sensibilidad auditiva”, señaló.

Consultada sobre el impacto de las campañas desarrolladas hasta el momento, reconoció avances, aunque aclaró que aún resta camino por recorrer. “Con el correr de los años no podemos negar que han dado resultado, aunque no el que queremos las familias: que todas puedan pasarla bien, estar sentadas afuera, en el patio, y no tener que encerrarse en una pieza, en el baño, usar protectores auditivos o irse a dormir temprano”, explicó.

En esa línea, sostuvo que la concientización fue creciendo de manera paulatina. “Con el correr de los años va dando resultado, por supuesto”, afirmó.

Finalmente, Zírpolo reflexionó sobre los desafíos pendientes para alcanzar un mayor nivel de adhesión social. “Me parece que falta un poquito más de humanidad en el prójimo. Si bien esto fue cultural y lo hemos vivido durante años, hoy, gracias a las campañas de las familias, de los grupos y de las asociaciones, se conoce de qué se trata el autismo y la sensibilidad auditiva”, indicó.

Y concluyó subrayando la necesidad de empatía social: “Tenemos que ponernos un poquito más en el lugar del otro, más allá de que también las mascotas lo padecen”.