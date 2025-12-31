El municipio de La Banda realiza tareas de bacheo y arreglo de calles

Estas tareas son parte del compromiso del municipio con el desarrollo urbano y la calidad de vida de los vecinos. Se agradece la comprensión y colaboración de todos.

Hoy 18:04

La Municipalidad de La Banda informa que se están realizando tareas de bacheo en la calle Daniel Prados, en el marco del Plan Integral de Planificación Vial de la Ciudad.

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda, a cargo de estas obras, sigue trabajando para mejorar la seguridad vial y la transitabilidad en la zona. Se solicita a los conductores circular con precaución en el sector.

Estas tareas son parte del compromiso del municipio con el desarrollo urbano y la calidad de vida de los vecinos. Se agradece la comprensión y colaboración de todos.