Emiten una alerta amarilla por tormentas fuertes para gran parte de Santiago

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo durante la tarde y la noche de este jueves.

Hoy 15:01

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que abarca a gran parte de la provincia de Santiago del Estero, con especial atención en la Capital y zonas aledañas.

Según el informe oficial, para este jueves 1 de enero se prevé una jornada calurosa, con temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados, y condiciones de inestabilidad que se intensificarán hacia la tarde y la noche. Durante ese período se esperan chaparrones y tormentas fuertes, algunas de las cuales podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y ocasional granizo.

La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40% durante la tarde, aumentando al 40%–70% durante la noche, mientras que los vientos soplarán del sector este y noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 22 km/h.

En la ciudad de Santiago del Estero, el cielo se mantiene ligeramente nublado y la sensación térmica continúa elevada, por lo que se recomienda extremar cuidados ante el calor y mantenerse informados ante la evolución del fenómeno meteorológico.

Desde los organismos oficiales aconsejan evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles, asegurar objetos que puedan volarse y circular con precaución en rutas y calles anegadas.

