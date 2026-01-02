Central Córdoba confirmó la llegada de cuatro refuerzos para la Liga Profesional 2026

El Ferroviario oficializó nuevas incorporaciones de cara a una nueva temporada de la Liga Profesional.

Hoy 13:28

Central Córdoba continúa moviéndose con fuerza en el mercado de pases y este viernes oficializó la llegada de cuatro refuerzos de cara a la temporada 2026 de la Liga Profesional. Las últimas incorporaciones confirmadas son la de Horacio Tijanovich, delantero de 29 años que arriba desde San Martín de San Juan, sumando experiencia y variantes ofensivas al plantel, el volante Marco Iacobellis, el defensor Agustín Quiroga y el delantero Joaquín Flores.

Tijanovich cuenta con recorrido en Primera División, tras haber vestido las camisetas de Gimnasia, Platense, Defensa y Justicia y Banfield, lo que le aporta jerarquía y conocimiento de la categoría al conjunto dirigido por Lucas Pusineri.

El mediocampista Marco Iacobellis de 26 años surgido en All Boys y con pasos por Barracas Central y San Martín de San Juan, llega a préstamo desde el club de Floresta con un contrato que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, se hizo oficial la llegada de Agustín Quiroga al Ferroviario. El defensor de 23 años, nacido en Gonzales Chávez, Buenos Aires, surgido en Independiente y con pasos por Platense y Chacarita Juniors, llegó a préstamo desde Avellaneda y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, reforzando una zona clave de la última línea.

Por último, Joaquín Flores se suma como apuesta joven en ofensiva. El delantero de 20 años, oriundo de Tafí Viejo, Tucumán, formado en las inferiores de River Plate, arribó a préstamo y también firmó vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026, buscando ganar continuidad y proyección en la máxima categoría.

En paralelo al anuncio de los refuerzos, el plantel de Central Córdoba puso en marcha esta tarde la pretemporada en el estadio “Alfredo Terrera” y luego viajará a la provincia de Córdoba, donde intensificará los trabajos físicos y futbolísticos, además de disputar partidos amistosos como parte de la preparación para el inicio de la competencia oficial.