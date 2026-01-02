Central Córdoba anunció la continuidad de Fernando Martínez y Alan Aguerre

El Ferroviario aseguró la continuidad de dos piezas importantes de su plantel: el defensor Fernando Martínez y el arquero Alan Aguerre renovaron sus contratos y seguirán en el club durante toda la temporada 2026.

Central Córdoba sigue moviéndose en el mercado, pero también trabaja en sostener la base del plantel. En las últimas horas, el club confirmó la renovación de contrato de Fernando Martínez y Alan Aguerre.

Martínez fue uno de los puntos altos en la defensa durante la última temporada y se ganó la confianza del cuerpo técnico para mantenerse en la entidad santiagueña.

Además, el club anunció la continuidad del arquero Alan Aguerre, quien a sus 35 años seguirá defendiendo el arco de Central Córdoba tras firmar la extensión de su contrato también hasta el 31 de diciembre de 2026. El guardameta nacido en Buenos Aires es una de las referencias del vestuario y aporta experiencia en una posición clave.

Con estas renovaciones, Central Córdoba asegura estabilidad en dos puestos sensibles y continúa delineando su plantel para afrontar una temporada 2026 que promete ser exigente en todos los frentes.