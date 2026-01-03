Ingresar
Central Córdoba ajusta detalles y ya tiene dos amistosos confirmados en Córdoba

El Ferroviario arrancó oficialmente la pretemporada este viernes 2 de enero y ya empezó a diagramar el calendario de partidos de preparación pensando en la competencia oficial.

Hoy 11:05
Central Córdoba cuerpo técnico

Central Córdoba se prepara para afrontar una nueva temporada de fútbol y, tras dar inicio a la pretemporada de forma oficial este viernes 2 de enero, el plantel ya comenzó a proyectar sus primeros movimientos fuera de la provincia. Con la mirada puesta en llegar de la mejor manera al arranque de la competencia, el cuerpo técnico empezó a cerrar una serie de amistosos exigentes.

En ese marco, el Ferro se trasladará en los próximos días a la provincia de Córdoba, donde afrontará dos compromisos de preparación ante rivales de peso: Instituto y Belgrano. Los encuentros están previstos para el 10 y el 14 de enero, respectivamente, y servirán como una buena medida para evaluar el funcionamiento del equipo.

Una vez consumados esos duelos, el plantel retornará a Santiago del Estero para continuar con las prácticas en el predio del club y, además, intentar generar algún amistoso más antes del inicio oficial de la temporada. La idea es sumar minutos, ajustar detalles tácticos y llegar con ritmo competitivo al debut.

El plantel en la primera practica:

• Arqueros: Alan Aguerre, Javier Vallejos y Maximiliano Álvarez.

• Defensores: José Gómez, Yuri Casermeiro, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Lucas Bernabéu, Leonardo Marchi, Santiago Moyano, Agustín Quiroga, Agustín Romero, Kevin Páez y Santiago Noguera.

• Mediocampistas: Fernando Juárez, Matías Vera, Fernando Martínez, Federico Rodríguez, Lautaro Cano, Horacio Tijanovich y Marco Iacobellis.

• Delanteros: Joaquín Flores, Diego Barrera, Bautista Gerez y Lucas Varaldo.

