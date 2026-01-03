Se enfrió la llegada de Hinestroza a Boca y en Colombia explican los motivos

Cuando parecía todo cerrado, el pase del extremo de Atlético Nacional al Xeneize se frenó por diferencias entre clubes: monto, porcentaje del pase y forma de pago son hoy los principales puntos de conflicto.

Lo que parecía un hecho, hoy ya no lo es. El pase de Marino Hinestroza a Boca estaba prácticamente cerrado: el jugador se despidió de Atlético Nacional, dio indicios públicos de su llegada al Xeneize e incluso Jorman Campuzano confirmó que su compatriota se pondría la azul y oro en 2026. Sin embargo, el anuncio oficial no llegó y la transferencia sigue sin cerrarse.

En Medellín circulan distintas versiones sobre los motivos que trabaron la operación. Se habló de supuestas deudas del club con el futbolista —desmentidas por Nacional mediante un comunicado—, diferencias entre la representación del jugador y la dirigencia, y también de cambios en las condiciones originalmente pactadas entre las instituciones.

Según informan medios como Gol Caracol y MSN Colombia, el principal problema es que Atlético Nacional habría modificado los términos del acuerdo: ahora pretende U$S 5 millones por el 80% del pase o U$S 6 millones por el 100%, cuando inicialmente se hablaba de una cifra menor por la totalidad de la ficha. Esa modificación generó el primer cortocircuito serio con Boca.

Otra versión, publicada por el medio Primer Tiempo, apunta a las formas de pago como el eje del conflicto. Boca quiere abonar el pase en tres cuotas, mientras que Nacional exige el dinero en un solo pago. A eso se suma que Juan Román Riquelme busca descontar de la operación una deuda que el club colombiano mantiene por Campuzano, algo que en Medellín no están dispuestos a aceptar.

En paralelo, el estancamiento abrió la puerta a otros interesados. Según la prensa colombiana, San Pablo, Fluminense, Cruzeiro y Botafogo consultaron condiciones por Hinestroza y cuentan con el respaldo económico para cumplir con lo que pretende Nacional.

De todos ellos, el que aparece mejor posicionado es Fluminense, que jugará la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, el deseo del futbolista es claro: jugar en Boca. Por eso, mientras las dirigencias negocian, el extremo de 23 años sigue esperando que se destrabe una operación que, por ahora, pasó de estar cerrada a estar en pausa.