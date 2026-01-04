Una postal bien santiagueña: La Sole sorprendió con su visita al Patio del Indio Froilán

Luego de su recital en Añatuya, la cantante pasó por el histórico espacio cultural, donde compartió charlas, tocó el bombo junto al Indio Froilán y se fotografió con vecinos y fanáticos.

Tras presentarse anoche en la 55ª edición del Festival Santiagueño de la Tradición en Añatuya, Soledad Pastorutti visitó el Patio del Indio Froilán, uno de los espacios más representativos de la cultura popular santiagueña.

La sorpresiva presencia de la artista se dio este domingo y generó emoción entre quienes se encontraban en el lugar. “Nos visitó Soledad Pastorutti por sus 30 años en la música. Hermosa sorpresa para los que nos encontrábamos en el Patio del Indio Froilán”, expresaron desde el predio.

Durante la jornada, La Sole mantuvo una charla con el Indio Froilán González y Tere Castronuovo, referentes del espacio y custodios de una tradición cultural profundamente arraigada en la provincia.

Uno de los momentos más significativos se vivió cuando la cantante tomó el bombo y lo tocó junto al Indio Froilán, en un gesto simbólico que reflejó su conexión con el folclore y las raíces santiagueñas.

Además, la artista se mostró cercana y accesible: se sacó fotos con fanáticos y compartió saludos y charlas con vecinos y visitantes que disfrutaban del encuentro dominical, dejando una postal cargada de identidad, sencillez y emoción.