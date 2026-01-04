Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 ENE 2026 | 30º
X
Somos Deporte

La probable fecha de debut de Central Córdoba en la Copa Argentina ante Gimnasia de Jujuy

El Ferroviario enfrentaría a los jujeños en el marco de los 32avos de final del certamen.

Hoy 17:26

Central Córdoba ya empieza a mirar de reojo su estreno en la Copa Argentina, y en las últimas horas surgió una posible fecha para el cruce frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por los 32avos de final. Según trascendió, el partido podría disputarse el 11 de febrero, aunque por el momento no fue confirmado oficialmente por la organización del torneo.

Desde el entorno del certamen aún no hubo comunicación formal ni sobre el día ni sobre la sede, por lo que la información sigue siendo tentativa y sujeta a modificaciones. De todos modos, el posible calendario empieza a tomar forma y los clubes ya trabajan en función de esa ventana para planificar logística, viajes y preparación.

Mientras se aguarda la confirmación oficial, Central Córdoba continúa con su planificación de pretemporada y amistosos, a la espera de que la Copa Argentina defina fechas y sedes para terminar de cerrar la agenda del primer tramo del año.

TEMAS Copa Argentina Club Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Volvía de Brasil, se quedó dormida al volante y chocó un auto estacionado en Av. Rivadavia
  2. 2. El tiempo para este domingo 4 de enero en Santiago del Estero: clima agradable y parcialmente nublado
  3. 3. Abel Pintos cerró un exitoso Festival de la Chacarera en Plaza Añoranzas
  4. 4. Investigan un presunto abuso sexual a un menor con retraso madurativo: hay cuatro detenidos
  5. 5. Video: Maduro llegó a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico en Nueva York
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT