Central Córdoba consultó condiciones por Agustín Martegani

El Ferroviario se interesó por el mediocampista de Boca y busca un préstamo para darle continuidad, pero hay un obstáculo que podría frenar la negociación.

Central Córdoba pidió condiciones por Agustín Martegani, mediocampista de 25 años, con la intención de concretar un préstamo y darle al jugador la posibilidad de sumar los minutos que hoy no tiene en Boca. La idea del club santiagueño es seducirlo desde lo deportivo, apostando a un rol protagónico que le permita recuperar continuidad y confianza.

Desde las oficinas de Brandsen 805 el mensaje fue claro: no pondrán trabas para su salida. Incluso, desde el propio Boca le comunicaron al ex San Lorenzo que corre muy de atrás en la consideración del cuerpo técnico y que difícilmente tenga chances de jugar en el corto plazo. Vale recordar que tiempo atrás Martegani había recibido un sondeo del fútbol árabe, que finalmente no prosperó.

Sin embargo, el principal obstáculo para que la operación avance es económico. Para que el pase se concrete, Martegani debería estar dispuesto a reducir sus pretensiones salariales y priorizar lo deportivo por sobre lo contractual, algo que hoy aparece como el punto más sensible de la negociación.

El complicado presente de Martegani

La situación de Martegani en Boca es crítica desde lo futbolístico. Llegó a mediados de 2024 desde San Lorenzo a cambio de 2,5 millones de dólares, pero su rendimiento fue de mayor a menor hasta desaparecer del radar.

Los números de su 2025 lo reflejan con claridad: apenas disputó 91 minutos en todo el año, repartidos en apenas dos partidos. Su último encuentro fue en febrero, cuando fue titular en la victoria 2-1 ante Aldosivi. Desde entonces, no volvió a sumar minutos y en el segundo semestre ni siquiera integró la lista de convocados en la mayoría de los encuentros.