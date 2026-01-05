Daniela Christiansson reveló cómo es su vínculo con Wanda Nara

En una entrevista íntima grabada en Suiza con Marley, Daniela Christiansson habló sin vueltas sobre su vínculo con Wanda Nara y una frase de Maxi López terminó llevándose toda la atención.

Durante una charla distendida, Daniela Christiansson rompió el silencio y habló por primera vez sobre su vínculo que tiene con Wanda Nara, la ex pareja de Maxi López y madre de sus hijos. La respuesta fue directa, sin eufemismos y dejó en claro cómo es hoy la relación entre ambas.

La confesión se dio en el marco de una entrevista para Por el mundo (Telefe), donde Marley visitó la casa de la pareja en Suiza y compartió con ellos una recorrida íntima y familiar. Cabe destacar que la nota fue grabada antes de que Maxi López y Daniela Christiansson se convirtieran en padres por segunda vez, en un clima relajado y lejos del ruido mediático.

En ese contexto, Marley fue al hueso y le preguntó a Daniela cómo es su relación con la mediática. Lejos de esquivar el tema, la modelo respondió sin titubeos: “No la conozco, nos vimos en fiestas de los chicos pero siempre tengo distancia”, dejando en claro que el trato entre ellas es correcto, pero distante.

Quien no dejó pasar el momento fue Maxi López, que intervino con una frase cargada de ironía y humor que provocó risas inmediatas: “Con Wanda siempre hay que tener distancia, porque sino la tenemos acá”, lanzó entre carcajadas junto a Marley. Luego, el exfutbolista bajó el tono y aclaró: “Nos hemos cruzado en los cumpleaños de los chicos más que nada, pero lo justo y necesario”.

Para cerrar, Marley destacó la buena relación que hoy mantienen Wanda Nara, Maxi López y Daniela Christiansson y remarcó que, más allá de la historia y los conflictos del pasado, lograron encontrar un equilibrio basado en el respeto y el bienestar de sus hijos. La entrevista, grabada antes de que Maxi y Daniela se convirtieran en padres por segunda vez, dejó ver una faceta íntima y relajada de la pareja, en contraste con la frase irónica que, una vez más, volvió a poner a Wanda en el centro de la escena.