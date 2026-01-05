El sugestivo posteo de Hinestroza en medio del impasse en su pase a Boca: "¿Me mocharon?"

En pausa su llegada a la Ribera como refuerzo por trabas en la negociación con Atlético Nacional, el colombiano publicó un mensaje en redes sociales tocándole la puerta al Xeneize.

Hoy 11:37

Marino Hinestroza ya empezó a dejar su marca fuera de la cancha. Mientras su llegada a Boca Juniors sigue en stand by por una traba económica, el extremo colombiano publicó un sugestivo mensaje en redes sociales que volvió a encender las especulaciones sobre su futuro.

“¿A qué fecha es que llaman los equipos, o será que me mocharon?”, escribió Hinestroza en una historia de Instagram, que luego acompañó con la frase “eh, jaja, deje la bobada”, entre emojis. El posteo fue leído como una clara indirecta al Xeneize, que decidió bajar el ritmo de las negociaciones en el cierre de 2025.

Cabe recordar que el propio delantero de 23 años había dado a entender su arribo a Boca cerca de Navidad, cuando el acuerdo parecía encaminado. Sin embargo, un desacuerdo económico de último momento con Atlético Nacional empantanó la operación y la dejó en un punto muerto que aún no se resolvió.

La impaciencia del futbolista responde a la falta de avances recientes. Desde Boca no retomaron el contacto durante el Año Nuevo, mientras las partes involucradas se mantienen firmes en sus posturas. Aun así, el jugador ya le comunicó al club colombiano su intención de vestir la camiseta azul y oro.

La traba que frena el pase

Desde lo económico, Boca ya cumplió con lo solicitado y ofertó los cinco millones de dólares pedidos por Atlético Nacional, por lo que el monto de la transferencia está acordado. El problema surgió cuando, al momento de intercambiar documentos, apareció una diferencia interna entre el club y el jugador por los porcentajes de la venta, un punto que todavía no encuentra consenso.

En el club de la Ribera están al tanto del conflicto y consideran que no existe un riesgo real de que el pase se caiga. Por ese motivo, le dieron tiempo al extremo para que pueda destrabar la situación.

Del lado de Boca, todo está cerrado tanto con Atlético Nacional como con el futbolista en lo contractual. Una vez resuelto el conflicto, Marino Hinestroza firmará contrato hasta diciembre de 2029 y se convertirá en la primera incorporación del mercado de pases.