Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez fue juramentada como jefa del régimen de Venezuela

La dirigente chavista fue proclamada en un acto encabezado por su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y con la presencia de Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador derrocado.

Hoy 16:50
Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, está jurando este lunes ante el Parlamento de su país ante la ausencia de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos en una operación militar el sábado 3 de enero por la madrugada.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. La Corte Suprema venezolana le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.

"Se va a proceder (...) a someter a juramento de ley a la presidenta encargada de la República", anunció el jefe del Legislativo, su hermano Jorge Rodríguez, quien también fue ratificado en su cargo esta mañana.

