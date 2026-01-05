Rentas de la municipalidad comunicó que está disponible el pago anual adelantado con descuentos para los contribuyentes

El beneficio alcanza a contribuyentes al día y contempla descuentos especiales para jubilados, personas con discapacidad y otros sectores, con plazo hasta el 31 de enero de 2026.

Hoy 21:45

La Dirección general de Rentas de la Municipalidad de la Capital informó que se encuentra habilitado el pago anual adelantado con un 10% de descuento general y del 40% de descuento para los contribuyentes que se encuentren al día.

Asimismo, se informa que estará habilitado hasta el 31 de enero de 2026 la solicitud para el acceso al descuento especial: de Jubilados y pensionados con descuentos del 50 al 80%; personas con discapacidad con un 80% de descuento; empleados, municipales, jubilados y pensionados municipales con un 50% de descuento; y para veteranos de guerra y hogares bajo la línea de indigencia con un 100% de descuento, abonando solamente el FAS de $400,00 mensuales.

También se pueden descargar comprobantes de pago por el sistema autogestión o solicitar las boletas a los whatsapp oficiales habilitados 3853021418 / 3855146647 y abonar las obligaciones mediante transferencia bancaria, pagos por red link o personalmente en sucursales del Banco Santiago del Estero o en Agencia Municipal de Estrategias y Servicios (Ex Caja Municipal) o solicitar un cobrador a domicilio.

Si posee deudas anteriores al año 2026 podrá, por sistema autogestión, generar planes de pago que, en caso de ser en una cuota, podrá acceder al beneficio de descuentos de hasta un 20% en capital e intereses.

El organismo municipal recordó que todo pago realizado por transferencia deberá ser informado junto a la boleta que cancela la misma a las casillas de e.-mail recauda@santiagociudad.gov.ar o despachorentas@santiagociudad.gov.ar