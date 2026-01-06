Ingresar
En vivo: Olímpico abre el año en casa ante San Lorenzo en un duelo directo por salir del fondo

El Negro quiere arrancar el 2026 con una alegría ante el Ciclón. Arranca a las 22 en el estadio “Vicente Rosales”.

Hoy 22:19

Olímpico de La Banda recibirá este martes a San Lorenzo de Almagro en el Vicente Rosales, en lo que será su primer compromiso como local en 2026

El encuentro se jugará desde las 22 horas, con arbitraje de Pablo Estévez, Alberto Ponzo y Andrés Barbarini, y será televisado en vivo por Basquetpass.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

