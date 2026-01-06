El plan de Boca con el Changuito Zeballos en medio del mercado de pases

Ante la falta de definición en la llegada de refuerzos, el club se concentra en la continuidad del delantero santiagueño, una de las figuras del equipo.

En medio de un mercado de pases marcado por trabas y negociaciones truncas, Boca Juniors decidió cambiar el foco y concentrarse en asegurar el futuro de sus futbolistas más jóvenes. Tras cerrar la renovación de seis contratos, el club se prepara para anunciar la continuidad de Exequiel “Changuito” Zeballos, uno de los jugadores más queridos por los hinchas.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme puso en marcha un plan claro: blindar a los principales talentos del plantel, evitar salidas prematuras al exterior y sostener la competitividad dentro del fútbol argentino. En ese contexto, el caso de Zeballos se volvió prioritario.

El santiagueño, de 23 años, se ganó un lugar como titular a fuerza de buenas actuaciones, especialmente en el tramo final de la última temporada. Su partido consagratorio fue en el último Superclásico en la Bombonera, donde marcó un gol y asistió a Miguel Merentiel, convirtiéndose en una de las grandes figuras de la noche.

El contrato del Changuito vence el 31 de diciembre de 2026, una situación que generó preocupación entre los hinchas, ya que en seis meses podría negociar como jugador libre. Sin embargo, desde el club ya avanzan en una extensión con mejora salarial, que podría estirar el vínculo hasta 2029 o 2030. El anuncio oficial se espera en los próximos días.

Las renovaciones firmadas en Boca

La estrategia del club quedó reflejada con las renovaciones anunciadas recientemente. Boca confirmó la extensión de los contratos de Leandro Brey, Javier García, Lautaro Blanco, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Ander Herrera, en una señal clara de respaldo al proyecto deportivo.

Con Zeballos a un paso de sumarse a esa lista, Boca busca estabilidad y proyección en un contexto de mercado adverso, apostando a sus juveniles como base del futuro.