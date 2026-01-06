Central Córdoba ya sabe cuándo debutará en la Copa Argentina ante Gimnasia de Jujuy

La sede y el horario del cruce de 32avos aún no fueron confirmados por la organización.

Hoy 16:24

La Copa Argentina 2026 comienza a tomar forma y Central Córdoba de Santiago del Estero ya conoce el día en el que hará su estreno en el certamen más federal del país. Según el cronograma oficial difundido por la AFA, el Ferroviario enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy el miércoles 11 de febrero, en un partido que todavía tiene sede y horario a confirmar.

La confirmación de las fechas responde a una decisión de la casa madre del fútbol argentino, que dio a conocer el calendario de los 32avos de final para facilitar la planificación y la logística de los clubes en plena pretemporada.

El cruce ante el Lobo jujeño marcará el inicio del camino copero para el equipo santiagueño en un 2026 exigente, donde buscará ser protagonista tanto a nivel local como nacional. A la espera de mayores precisiones organizativas, en el mundo ferroviario ya comienza a palpitarse un duelo que promete intensidad y paridad.

La presente edición de la Copa Argentina tendrá su puntapié inicial el domingo 18 de enero, cuando el actual campeón Independiente Rivadavia enfrente a Estudiantes de Buenos Aires en San Luis. A lo largo de los meses siguientes irán debutando los equipos de Primera División y del Ascenso, entre ellos River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo, todos con fechas ya establecidas pero, en muchos casos, con escenarios aún por definir.

Para Central Córdoba, la fecha ya está marcada en el calendario: miércoles 11 de febrero. Solo resta conocer dónde y a qué hora se disputará un partido clave para empezar el año con el pie derecho en la Copa Argentina.

Todos los partidos de los 32avos de final de la Copa Argentina

Domingo 18 de enero

Independiente Rivadavia - Estudiantes, a las 19.00 horas en estadio La Pedrera (S. Luis)

Lanús - Sarmiento de La Banda (S.E.), a las 21.15 horas en Estudiantes

Lunes 19 de enero

Estudiantes de La Plata - Ituzaingó, a las 21.15 horas en Banfield

Miércoles 21 de enero

Argentinos Juniors - Midland, a las 21.15 horas en Lanús

Miércoles 4 de febrero

Platense - Argentino de Monte Maíz, en horario y estadio a confirmar

Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo, en horario y estadio a confirmar

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra - Deportivo Maipú, en horario y estadio a confirmar

Barracas Central - Temperley, en horario y estadio a confirmar

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba de Santiago del Estero - Gimnasia y Esgrima (Jujuy), en horario y estadio a confirmar

Rosario Central - Sportivo Belgrano, en horario y estadio a confirmar

Martes 17 de febrero

Aldosivi - San Miguel, en horario y estadio a confirmar

Tigre - Claypole, en horario y estadio a confirmar

River Plate - Ciudad de Bolívar, en horario y estadio a confirmar

Martes 24 de febrero

Boca Juniors - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar

Miércoles 25 de febrero

San Martín de San Juan - Deportivo Madryn, en horario y estadio a confirmar

Godoy Cruz - Deportivo Morón, en horario y estadio a confirmar

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo - Deportivo Rincón, en horario y estadio a confirmar

Miércoles 25 de marzo

Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar

Atlético Tucumán - Sportivo Barracas, en horario y estadio a confirmar

Viernes 27 de marzo

Belgrano - Atlético de Rafaela, en horario y estadio a confirmar

Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar

Sábado 28 de marzo

Racing Club - San Martín de Formosa, en horario y estadio a confirmar

Domingo 29 de marzo

Newell´s - Acassuso, en horario y estadio a confirmar

Huracán - Olimpo, en horario y estadio a confirmar

Martes 31 de marzo

Unión - Agropecuario, en horario y estadio a confirmar

Miércoles 1 de abril

Instituto - Atlanta, en horario y estadio a confirmar

Defensa y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar

Martes 7 de abril

Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar

Vélez Sarsfield - Deportivo Armenio, en horario y estadio a confirmar

Gimnasia y Esgrima (Mendoza) - Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar

Miércoles 8 de abril

Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar

Gimnasia y Esgrima La Plata - Camioneros, en horario y estadio a confirmar