Central Córdoba ya sabe cuándo debutará en la Copa Argentina ante Gimnasia de Jujuy

La sede y el horario del cruce de 32avos aún no fueron confirmados por la organización.
La Copa Argentina 2026 comienza a tomar forma y Central Córdoba de Santiago del Estero ya conoce el día en el que hará su estreno en el certamen más federal del país. Según el cronograma oficial difundido por la AFA, el Ferroviario enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy el miércoles 11 de febrero, en un partido que todavía tiene sede y horario a confirmar.
La confirmación de las fechas responde a una decisión de la casa madre del fútbol argentino, que dio a conocer el calendario de los 32avos de final para facilitar la planificación y la logística de los clubes en plena pretemporada.
El cruce ante el Lobo jujeño marcará el inicio del camino copero para el equipo santiagueño en un 2026 exigente, donde buscará ser protagonista tanto a nivel local como nacional. A la espera de mayores precisiones organizativas, en el mundo ferroviario ya comienza a palpitarse un duelo que promete intensidad y paridad.
La presente edición de la Copa Argentina tendrá su puntapié inicial el domingo 18 de enero, cuando el actual campeón Independiente Rivadavia enfrente a Estudiantes de Buenos Aires en San Luis. A lo largo de los meses siguientes irán debutando los equipos de Primera División y del Ascenso, entre ellos River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo, todos con fechas ya establecidas pero, en muchos casos, con escenarios aún por definir.
Para Central Córdoba, la fecha ya está marcada en el calendario: miércoles 11 de febrero. Solo resta conocer dónde y a qué hora se disputará un partido clave para empezar el año con el pie derecho en la Copa Argentina.
Todos los partidos de los 32avos de final de la Copa Argentina
Domingo 18 de enero
Independiente Rivadavia - Estudiantes, a las 19.00 horas en estadio La Pedrera (S. Luis)
Lanús - Sarmiento de La Banda (S.E.), a las 21.15 horas en Estudiantes
Lunes 19 de enero
Estudiantes de La Plata - Ituzaingó, a las 21.15 horas en Banfield
Miércoles 21 de enero
Argentinos Juniors - Midland, a las 21.15 horas en Lanús
Miércoles 4 de febrero
Platense - Argentino de Monte Maíz, en horario y estadio a confirmar
Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo, en horario y estadio a confirmar
Jueves 5 de febrero
Deportivo Riestra - Deportivo Maipú, en horario y estadio a confirmar
Barracas Central - Temperley, en horario y estadio a confirmar
Miércoles 11 de febrero
Central Córdoba de Santiago del Estero - Gimnasia y Esgrima (Jujuy), en horario y estadio a confirmar
Rosario Central - Sportivo Belgrano, en horario y estadio a confirmar
Martes 17 de febrero
Aldosivi - San Miguel, en horario y estadio a confirmar
Tigre - Claypole, en horario y estadio a confirmar
River Plate - Ciudad de Bolívar, en horario y estadio a confirmar
Martes 24 de febrero
Boca Juniors - Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar
Miércoles 25 de febrero
San Martín de San Juan - Deportivo Madryn, en horario y estadio a confirmar
Godoy Cruz - Deportivo Morón, en horario y estadio a confirmar
Viernes 20 de marzo
San Lorenzo - Deportivo Rincón, en horario y estadio a confirmar
Miércoles 25 de marzo
Banfield - Real Pilar, en horario y estadio a confirmar
Atlético Tucumán - Sportivo Barracas, en horario y estadio a confirmar
Viernes 27 de marzo
Belgrano - Atlético de Rafaela, en horario y estadio a confirmar
Independiente - Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar
Sábado 28 de marzo
Racing Club - San Martín de Formosa, en horario y estadio a confirmar
Domingo 29 de marzo
Newell´s - Acassuso, en horario y estadio a confirmar
Huracán - Olimpo, en horario y estadio a confirmar
Martes 31 de marzo
Unión - Agropecuario, en horario y estadio a confirmar
Miércoles 1 de abril
Instituto - Atlanta, en horario y estadio a confirmar
Defensa y Justicia - Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar
Martes 7 de abril
Estudiantes (Río IV) - San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar
Vélez Sarsfield - Deportivo Armenio, en horario y estadio a confirmar
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) - Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar
Miércoles 8 de abril
Sarmiento (Junín) - T. Suárez, en horario y estadio a confirmar
Gimnasia y Esgrima La Plata - Camioneros, en horario y estadio a confirmar