Tiago Cravero se suma a Central Córdoba para reforzar el mediocampo

El joven volante central llega cedido desde Belgrano por un año, con opción de compra. Además se sumaría un delantero de Estudiantes y se acerca Martegani.

Hoy 23:37

Central Córdoba continúa activo en el mercado de pases y confirmó la incorporación de Tiago Cravero como nuevo refuerzo para la temporada 2026. El mediocampista central llega desde Belgrano de Córdoba, a préstamo por un año y con una opción de compra por el 90% del pase.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La llegada de Cravero se da mientras el plantel ferroviario se encuentra realizando la parte más intensa de la pretemporada en la provincia de Córdoba, donde además disputará dos partidos amistosos frente a Belgrano e Instituto, como parte de la puesta a punto futbolística.

De esta manera, el entrenador Lucas Pusineri sigue sumando variantes en la mitad de la cancha, en un proceso en el que la dirigencia continúa trabajando para completar el plantel con más incorporaciones antes del inicio oficial de la competencia.

El debut de Central Córdoba en la Liga Profesional será el jueves 22 de enero, cuando reciba desde las 22.15 a Gimnasia de Mendoza en el Estadio Único Madre de Ciudades, en el arranque del campeonato.

Además, ya está confirmado que el conjunto santiagueño debutará en la Copa Argentina el miércoles 11 de febrero frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con sede y horario aún a confirmar.

LLEGA NAYA Y SE ACERCA MARTEGANI

El delantero Ezequiel Naya llegará al Ferroviario a préstamo desde Estudiantes de La Plata, por el término de un año y con opción de compra. De esta manera, el atacante vuelve a salir cedido del Pincha y se suma como una alternativa ofensiva para el equipo que conduce Lucas Pusineri.

Ezequiel Naya

En paralelo, las gestiones por Agustín Martegani están muy avanzadas. Con Boca Juniors ya existe un acuerdo casi total, y solo resta definir los términos contractuales con el jugador para cerrar la operación. De concretarse, el mediocampista aportaría jerarquía y buen manejo de balón en la mitad de la cancha.