El detalle que resta para que Agustín Martegani sea refuerzo de Central Córdoba

Central Córdoba avanza firme en las negociaciones por Agustín Martegani y ya logró un acuerdo con Boca para que el mediocampista salga a préstamo por 12 meses rumbo a Santiago del Estero. Entre clubes, el entendimiento está cerrado y solo resta un detalle clave para que la operación se concrete.

Ese detalle es el OK del jugador, que actualmente percibe un salario elevado para la estructura económica del Ferroviario. Si Martegani acepta rebajarse el sueldo, se transformará en nuevo refuerzo del equipo que dirige Lucas Pusineri de cara a la temporada 2026.

El punto a favor para los santiagueños es que el volante no será tenido en cuenta por Úbeda en Boca y que además el futbolista busca continuidad y minutos, algo que en Central Córdoba podría encontrar rápidamente. Pusineri lo pretende.

Por estas horas, la pelota está del lado del jugador. Si Martegani acepta las condiciones económicas, Central Córdoba cerrará una incorporación que puede ser clave para elevar la jerarquía del mediocampo y dar un golpe interesante en el mercado de pases.