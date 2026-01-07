Luis Advíncula rescindió con Boca y analiza volver al fútbol peruano

El lateral de 35 años acordó la salida anticipada del Xeneize, quedó con el pase en su poder y evalúa ofertas para continuar su carrera, con Alianza Lima como principal opción.

Hoy 08:41

Luis Advíncula llegó a un acuerdo con Boca para rescindir su contrato, que vencía en diciembre próximo, y dejar la institución con el pase en su poder. El lateral peruano de 35 años analiza ahora distintas propuestas para continuar su carrera, con la chance concreta de regresar a su país y sumarse a Alianza Lima, que disputará la Copa Libertadores.

El futbolista había arribado al club en julio de 2021 procedente de Rayo Vallecano y rápidamente se ganó un lugar como titular. Sin embargo, en el último tiempo su rendimiento bajó y terminó el año como suplente de Juan Barinaga, lo que terminó de empujarlo a tomar la decisión de marcharse.

Enterados de la intención de Advíncula de salir, desde el Xeneize frenaron el préstamo de Lucas Blondel a Argentinos Juniors, otro de los laterales que venía relegado, ya que la idea es desprenderse de un solo jugador en ese puesto. Más atrás en la consideración aparece Dylan Gorosito, juvenil que se destaca en la Selección Argentina Sub-20.

A lo largo de su estadía en Boca, Advíncula pasó de ser resistido a ganarse el cariño del hincha por su entrega y sus goles importantes. En la Copa Libertadores 2023, donde incluso actuó como extremo, convirtió cuatro de los seis goles que marcó con esta camiseta y fue determinante en varios partidos clave.

Entre ellos se recuerda especialmente el golazo ante Deportivo Pereira en la fase de grupos, que selló la remontada por 2-1 y revitalizó al equipo de Jorge Almirón rumbo a la clasificación, además de su tanto en la final frente a Fluminense.

El último partido del peruano en Boca fue en la victoria por 2-1 ante Estudiantes en La Plata, cuando ingresó para disputar los últimos 29 minutos en la fecha 14 del Clausura. Así, cierra una etapa con 169 partidos disputados y la intención de culminar su carrera nuevamente en el fútbol peruano.