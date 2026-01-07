Yanina Latorre hizo subir el rating de MasterChef Celebrity: cuánto promedió el programa del martes

La picante periodista hizo su debut en MasterChef Celebrity y logró que el ciclo de Wanda Nara llegara a uno de sus mejores promedios de los últimos días.
Había gran expectativa alrededor de la participación de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity (Telefe), en reemplazo de Maxi López. La conductora de SQP había adelantado algunos detalles, que tuvo un cruce picante con La Joaqui y que le había ido bastante bien.
El día llegó y el programa debut salió al aire, logrando uno de los mejores promedios de los últimos días para el ciclo que conduce Wanda Nara.
De acuerdo a los datos de Kantar Ibope Media, MasterChef Celebrity registró una media de 12.4 puntos con picos de más de 13. Fue lo más visto del día y el único programa que superó los dos dígitos en la televisión argentina. Cabe destacar que el reality de cocina venía obteniendo en los últimos días promedios de entre 8 y 11 puntos.
En frente, en El Trece se emitió la película "007 Sin tiempo para morir" en el ciclo El Mundo del Espectáculo que alcanzó los 2.9 puntos de rating.