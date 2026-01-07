Ingresar
Fuerte mensaje de Trump a Putin y Xi Jinping: "A la única nación a la que temen y respetan es a EEUU"

El presidente norteamericano escaló la tensión con una publicación dirigida a sus pares del Moscú y Beijing.

Hoy 13:04
Trump Putin Jinping

El presidente de Estados Unidos Donald Trump les envió un fuerte mensaje a sus pares de Rusia Vladimir Putin y de China Xi Jinping: "A la única nación a la que China y Rusia temen y respetan es a Estados Unidos".

El mandatario norteamericano escaló la tensión con una publicación en su red social Truth Social dirigida a sus pares del Moscú y Beijing. La advertencia se produjo luego de la incautación de un buque petrolero de bandera rusa en el Atlántico Norte, por el que la administración de Putin había enviado un submarino para escoltarlo.

El Kremlin buscó escoltar el navío que intentó eludir el bloqueo norteamericano, lo que agrava el enfrentamiento entre ambos países.

