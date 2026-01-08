"Prematura y con un peso de 1.890 gramos": rescataron a una bebé recién nacida en un cesto de basura

La nena está estable, aunque internada en el hospital de San Martín, Buenos Aires. La pequeña, nacida de 36 semanas de gestación, lleva el nombre de la policía que la encontró.

Una bebé recién nacida fue encontrada en un cesto de basura en San Martín. La pequeña, que nació de 36 semanas de gestación, se encuentra estable pero permanece internada en el área de terapia intensiva de neonatología del Hospital Municipal Diego Thompson.

El hallazgo de la niña fue en la avenida Riobamba al 2300 de aquel partido del norte del conurbano, punto hasta el que llegaron la teniente 1° Verónica Ayala y el Sargento Hugo Leiva tras recibir un llamado del 911 a las 5.40. La personas que se comunicaron con la base policial, contaron después que allí se escuchaba el llanto de un bebé.

“Cuando llegamos, la encontramos en la base del cesto de basura, en el interior, donde sólo se le veía la carita y sobre ella tenía más bolsas de basura”, explicó Ayala declaraciones a TN.

La agente contó que lo primero que hicieron fue cubrir a la pequeña “porque estaba sin ropa”. “La abrigamos con una campera del sargento. Desde ahí abrimos paso con otros móviles hasta la guardia del hospital”, puntualizó.

Ante la consulta, aseguró que en ese momento no pudieron determinar quién había llamado para advertir de la situación porque la prioridad fue “darle la seguridad de la beba”, que estaba depositada “en la base del tacho”.

“Cuando la sacamos, tenía marcado uno de los barrotes del cesto en la cara porque no había nada que la protegiera, no estaba tapada, sino, totalmente desnuda, todavía tenía el cordón umbilical”, describió y precisó que la terrible escena se completaba con "más bolsas de basura sobre ella”.

En el centro de salud, los médicos establecieron que efectivamente “se trataba de una recién nacida prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación, con un peso de 1.890 gramos y clínicamente estable”.

Además, se informó que el nacimiento fue producto de “un parto natural y domiciliario” ocurrido alrededor de las 5 de la madrugada.

El personal que asistió a la niña decidió llamarla Verónica, a modo de reconocimiento a la policía que la encontró y que luego se mantuvo pendiente de su evolución. “Soy mamá de dos nenas y necesitaba saber que todo esté bien, no podía ser de otra manera”, dijo a la señal televisiva.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 03 del Departamento Judicial San Martín bajo la carátula de “abandono de persona”. Los investigadores dispusieron como primera medida un relevamiento de las cámaras de seguridad del sector para intentar determinar quién fue la persona que la dejó.