Alerta en Buenos Aires: por la elevada temperatura y la humedad, prolifera la mosca negra

Se trata de un insecto volador que se alimenta de la sangre humana pero no pica, sino que muerde la piel. Puede ocasionar dolor, infecciones, hinchazón y alergia.

Hoy 10:54

Las altas temperaturas y la humedad produjeron la proliferación del barigüí en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, una mosca que muerde y puede generar alergias o infecciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de un pequeño insecto volador, conocido como "mosca negra", que se encuentra principalmente en zonas donde hay corrientes de agua, como ríos y arroyos.

A diferencia del mosquito, el barigüí no pica, sino que muerde: con sus pequeñas garras corta la piel de las personas para alimentarse de la sangre que brota de la herida. Esto provoca más dolor e irritación.

La mordedura de este insecto puede ocasionar dolor, enrojecimiento, hinchazón y picazón intensa. En algunas personas incluso puede generar reacciones alérgicas con inflamación, fiebre o ardor en la piel.

Suele dejar manchas rojas y heridas costrosas que tardan en desaparecer. Además, se recomienda no rascarse para evitar infecciones producto de patógenos que la persona pudiera tener en las manos o las uñas.

Cómo prevenir el ataque del barigüí y qué hacer si te muerde

Especialistas recomiendan, para evitar ser víctima de su mordedura, usar el mismo repelente que se utiliza habitualmente para los mosquitos. Si bien no es tan efectivo, ayuda, sobre todo si tiene DEET de alta concentración.

También se recomienda vestir ropa de mangas largas y pantalones largos para cubrir la piel, de colores claros porque los oscuros atraen a la mosca negra.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas para evitar que el insecto ingrese al hogar, y mantener el entorno limpio y sin acumulación de humedad son otros consejos que dan los especialistas.

Si te muerde un baragüí, se recomienda lavar la zona con agua y jabón lo antes posible, para evitar infecciones; aplicar hielo o compresas frías para bajar la inflamación; usar cremas calmantes o antihistamínicas; evitar rascarse y ante una reacción alérgica, consultar un médico.

Cómo se propaga la mosca negra

El entomólogo Guillermo Tarelli explicó que estos insectos “están permanentemente en el ambiente”, pero que las lluvias intensas y el aumento del caudal de ríos y arroyos generan el escenario ideal para que proliferen en grandes cantidades.

Aunque popularmente se los asocia a inundaciones, Tarelli aclaró -en diálogo con Canal Trece- que el problema no es el agua estancada, como ocurre con los mosquitos, sino todo lo contrario: “El barigüí se desarrolla en aguas corrientes, por eso es tan difícil combatirlo”.

Esa particularidad vuelve ineficaces las fumigaciones tradicionales. “El combate es complejo porque las larvas están en ríos con mucho caudal. El control del insecto adulto tiene bajo impacto”, advirtió el especialista.

Es por esto que también recomiendan evitar zonas cercanas a ríos o arroyos en horas de mayor actividad de estos insectos, que suelen aparecer principalmente durante el amanecer y el atardecer.