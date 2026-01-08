Santiago del Estero sigue bajo alerta amarilla por tormentas y el SMN habla de una ciclogénesis en el país

Las condiciones de inestabilidad se mantienen en gran parte del país y las precipitaciones continúan en varias provincias argentinas. ¿Qué es la ciclogénesis?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene a varias provincias de Argentina bajo alerta meteorológico por diferentes fenómenos climáticos. Meteorólogos advierten que podría estar aproximándose una ciclogénesis al país.

Alerta amarilla

Las condiciones climáticas cambiantes siguen dando que hablar en Argentina. Por tal motivo, el SMN ha activado varias alertas por tormentas, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo en distintas provincias argentinas.

En sus informes, el organismo nacional destaca el nivel de alerta naranja que implica fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Este nivel de alerta naranja por tormenta ha sido activado para zonas de las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Mientras que Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta y Tucumán, se encuentran bajo alerta amarillo por tormenta.

Las condiciones reinantes hacen que muchos expertos comenzaran a hablar de una posible ciclogénesis. Las precipitaciones en el oeste argentino "responden a un proceso de ciclogénesis que está iniciando actualmente", señala el meteorólogo Christian Garavaglia, en el sitio Meteored.

"Con el correr de las próximas 48 horas aproximadamente, estará produciéndose la etapa madura de este proceso de ciclogénesis. Caracterizado por la formación de un profundo centro de bajas presiones a nivel superficial que se moverá desde el oeste hacia el noreste argentino produciendo un desmejoramiento generalizado de las condiciones con fenómenos que pueden ser de alto impacto", precisa el especialista.

Pero, ¿qué es una ciclogénesis?

A pesar de los tecnicismos para definir al fenómeno de la ciclogénesis,y de acuerdo con el SMN, no hay motivos para alarmarse.

En un posteo del SMN en X, explicaron que el término ciclogénesis, "se utiliza en meteorología para referir al proceso que origina una baja presión, y nada más que eso".

"Estos sistemas son bastante comunes en nuestro país, se desplazan de oeste a este y provocan algunos fenómenos (aunque no siempre), principalmente lluvia y ráfagas", agrega el organismo nacional.