Terror, animación y proyecciones nacionales forman parte de la cartelera del Cine Renzi

El Cine Teatro Renzi dio a conocer su programación del 8 al 14 de enero, con propuestas pensadas para toda la familia, historias de terror y con proyecciones del Espacio INCAA.

Hoy 12:36

“Bob Esponja en busca de los pantalones cuadrados” continúa vigente en la cartelera. Se trata de una opción ideal para el público infantil y familiar, que se exhibirá todos los días a las 16:00 y a las 21.30 horas. La película invita a vivir una divertida aventura junto a Bob Esponja y sus amigos, quienes se embarcan en una misión llena de humor y situaciones disparatadas para recuperar los famosos pantalones cuadrados.

Del lunes 12 hasta el miércoles 14, el público podrá acceder a la promo 2x1 en la función de las 19.40 hs. de esta proyección.

El filme “Primate”, por su parte, se proyectará a las 17.50 y a las 23.15 hs., aportando terror a la sala. Este estreno narra la historia de un chimpancé doméstico llamado Ben que, después de ser atacado por un animal infectado, desarrolla un comportamiento agresivo y siembra el pánico durante una reunión familiar en Hawái.

Por último, en el marco del Espacio INCAA, se proyectará la película “Los Ojos del Abismo” desde el 8 al 11 de enero de 2026, a las 20:00 horas, reafirmando el compromiso con la difusión del cine nacional. Este thriller de horror bélico argentino, dirigido por Daniel de la Vega, que sigue a una soldado que despierta en un buque de guerra abandonado en el Atlántico Sur, con amnesia y rodeada de cadáveres, debiendo luchar por sobrevivir cuando un grupo de soldados la asalta, explorando los traumas de la Guerra de Malvinas a través de elementos fantásticos y una atmósfera claustrofóbica para reflexionar sobre la memoria y el pasado no resuelto.

Desde el municipio bandeño se continúa fortaleciendo la oferta cultural del cine, promoviendo espacios accesibles y de calidad para el disfrute de toda la comunidad bandeña.