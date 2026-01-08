El gobernador Elías Suárez recibió a autoridades del Rotary Club Distrito 4.851

El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y permitió avanzar en un convenio de cooperación que prevé la entrega de sillas de ruedas a personas de distintos puntos de la provincia.

Hoy 14:55

El gobernador Elías Suárez recibió este jueves al titular del Rotary Club del Distrito 4.851, Leonardo Mangoldt, y a otros miembros de la entidad.

También participaron el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, y en representación del Rotary Club Autonomía PGD, Alberto Salido Pérez; el gobernador rotario nominado para el período 2028/29, Erasmo Norberto Almará; el asistente de gobernador Ricardo Lino Rubio; la diputada Liliana Romero y la esposa del gobernador del Distrito 4851, Claudia Núñez.

En esta oportunidad se firmó el convenio marco de cooperación “Unidos sobre ruedas para hacer el bien”, mediante el cual este viernes se entregarán en el Nodo Tecnológico sillas de ruedas a 30 personas de distintos puntos de la provincia.

Elías Suárez

Durante la reunión, Mangoldt destacó la articulación del trabajo entre la provincia y el club como un ejemplo del desarrollo comunitario, para el cuidado del medio ambiente y de promoción de actividades con la juventud.