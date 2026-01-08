Casa Blanca: “Trump usó toda su influencia para lograr liberaciones en Venezuela”

Desde Washington destacaron la estrategia de presión tras la detención de Maduro como clave para los primeros indultos.

Hoy 19:07

La Casa Blanca atribuyó este jueves la primera liberación de presos en Venezuela desde la destitución de Nicolás Maduro a la “influencia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Este es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano”, afirmó la subsecretaria de prensa Anna Kelly en un comunicado enviado a la agencia AFP.

En la misma línea, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que la estrategia de Washington para la transición política en Venezuela se apoya en una secuencia de intervenciones que priorizan la estabilización y el control económico como herramientas para moldear el futuro del país sudamericano.

“El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”, señaló Rubio ante el Congreso. .