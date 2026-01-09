Los países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo con el Mercosur, informó la agencia AFP.

Hoy 08:40

Los países de la Unión Europea aprobaron este viernes un acuerdo comercial de gran envergadura, pero divisivo, con el bloque sudamericano Mercosur, según informaron diplomáticos, lo que da luz verde a Bruselas para firmar un pacto defendido por grupos empresariales, pero rechazado por muchos agricultores europeos.

La mayoría de los 27 países de la Unión Europea votaron a favor del acuerdo en una reunión de embajadores en Bruselas, a pesar de la oposición de Francia, Irlanda y otros Estados preocupados por su impacto en el sector agrícola, según indicaron a la agencia AFP varios diplomáticos europeos.

El gobierno francés había manifestado el jueves su rechazo al acuerdo de libre comercio. La decisión fue confirmada por el presidente Emmanuel Macron mediante un mensaje publicado en la red social X, en el que afirmó: “La firma del acuerdo no significa el final del proceso”, y reiteró que continuará exigiendo el cumplimiento total de los compromisos asumidos por la Comisión Europea (CE) para proteger a los agricultores franceses.

El jefe de Estado subrayó que la postura francesa cuenta con un respaldo transversal tras los debates recientes en la Asamblea Nacional y el Senado. La situación está marcada por protestas del sector agrícola. Este jueves, productores rurales bloquearon vías principales de París y puntos emblemáticos como el Arco del Triunfo, con alrededor de 100 tractores movilizados en la región.

Los manifestantes expresaron su preocupación por la competencia con productos agropecuarios originarios de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, países miembros de Mercosur incluidos en el tratado.

En declaraciones recogidas por AFP, el agricultor Damien Cornier señaló: “Solo queremos trabajar y vivir de nuestra profesión”. El malestar creció tras la decisión del gobierno de sacrificar ganado para contener la propagación de la dermatitis nodular, una enfermedad bovina.

Por su parte, Hungría e Irlanda también se opusieron al acuerdo. “La Comisión Europea está presionando para adoptar un tratado que abriría Europa a importaciones ilimitadas de productos agrícolas sudamericanos, a expensas del sustento de los agricultores húngaros”, justificó el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó.

El funcionario afirmó que su gobierno se opone y acusó a Bruselas de “ignorar una vez más” los intereses de los agricultores. Recordó además en Facebook que “Bruselas ya ha dado innumerables señales de que solo le interesa Ucrania y no se ocupa de los problemas de los europeos”.

Szijjártó criticó que las políticas agrarias de la Comisión Europea incluyen “una brutal reducción de las subvenciones” y la “inundación” de Europa Central con cereales ucranianos de baja calidad.

Irlanda también votó en contra. Su viceprimer ministro, Simon Harris, afirmó: “La posición del gobierno de Irlanda sobre Mercosur siempre ha sido clara: no apoyamos el acuerdo en la forma en que fue presentado”.

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, había reconocido ayer que los 27 países de la UE mantenían cuestiones abiertas sobre las salvaguardias para los agricultores europeos en el acuerdo negociado con Mercosur.