Fin de la novela: Atlético Nacional bajó sus pretensiones y Marino Hinestroza será refuerzo de Boca

El club colombiano aceptó la última oferta del Xeneize y el extremo de 23 años llegará por cerca de cinco millones de dólares. Firmará por cuatro temporadas y será el primer refuerzo del ciclo.

Hoy 11:03

Ahora sí, es un hecho: Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. Después de varios días de negociación, idas y vueltas y momentos de tensión, Atlético Nacional aceptó la última oferta enviada desde Brandsen 805 y dio luz verde para concretar la transferencia.

La operación se cerró en un monto cercano a los cinco millones de dólares por el 80% del pase del extremo de 23 años. En las próximas horas, el colombiano viajará a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y firmar un contrato por cuatro temporadas con el Xeneize.

El deseo de Juan Román Riquelme se cumplió. Hinestroza, un punta veloz, desequilibrante y punzante, que desde hace tiempo seducía al presidente, se pondrá la camiseta azul y oro para reforzar el sector derecho del ataque del equipo que conduce Claudio Úbeda, una de las posiciones que Boca buscaba cubrir como prioridad.

El pase tuvo todos los condimentos: desde un posteo del jugador despidiéndose tras la consagración en la Copa de Colombia, hasta publicaciones polémicas, fuego cruzado con la dirigencia verdolaga y un posterior acuerdo de “paz”. Incluso, el jueves ambas partes consensuaron que se entrenara por su cuenta mientras se resolvía su futuro, una decisión que aceleró el desenlace.

Luego de las fallidas tratativas a mediados de 2025, cuando Boca recibió una cotización superior a los 10 millones de dólares, Atlético Nacional bajó sus pretensiones, en sintonía con la merma en el rendimiento del futbolista durante el segundo semestre, y aceptó desprenderse de una de sus figuras.

“Soy muy ambicioso. Siempre he sido un chico ‘deshumilde’, arrogante… Para ganar hay que ser así”, se había definido el propio Hinestroza tiempo atrás, una frase que ahora vuelve a tomar fuerza en el inicio de su nuevo desafío en el fútbol argentino.