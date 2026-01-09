Malas noticias para Central Córdoba: Agustín Martegani rechazó la primera propuesta

El Ferroviario había llegado a un acuerdo con Boca para sumarlo a préstamo por 12 meses, pero el volante se plantó y no aceptó las condiciones.

Hoy 12:47

Central Córdoba recibió un golpe en el mercado de pases: Agustín Martegani rechazó la primera propuesta contractual que le presentó el club santiagueño y el pase quedó prácticamente caído. Si bien el Ferroviario había alcanzado un acuerdo con Boca para incorporarlo a préstamo por 12 meses, restaba resolver el vínculo personal con el futbolista.

El principal escollo fue el salario. El volante no estuvo dispuesto a resignar parte de su contrato actual y desde el club entienden que no pueden estirarse más allá de los parámetros fijados para el presupuesto de la temporada. Esa diferencia frenó la operación y dejó la negociación en punto muerto.

A eso se sumó en las últimas horas la aparición de Rosario Central, que también acercó una propuesta para quedarse con el mediocampista y pasó a ser un competidor directo en la carrera por su contratación. La chance de continuar en un club grande del interior y con mayores recursos económicos terminó de enfriar la ilusión del Ferroviario.

De esta manera, la llegada de Martegani a Central Córdoba está se enfría y solo podría reactivarse si el jugador cambia su postura o si se produce un giro inesperado en las condiciones.