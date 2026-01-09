Ingresar
Argentina celebra el acuerdo UE-Mercosur que se firmará el 17 de enero

Pablo Quirno destacó que el entendimiento traerá mayores oportunidades de comercio, inversión y empleo para el país, luego de que la mayoría de los países europeos aprobaran las condiciones.

Hoy 14:37
Acuerdo UE-Mercosur

El canciller Pablo Quirno destacó que la Unión Europea haya aprobado el acuerdo comercial con el Mercosur, tras 25 años de duras negociaciones.

Quirno anticipó que el convenio de libre comercio entre ambos bloques se firmará el 17 de enero en Paraguay. El Canciller afirmó que el entendimiento significará “más comercio, más inversión y más empleo” para los países miembro de la Unión Europea y del Mercosur.

La Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”, sostuvo Quirno en un mensaje publicado en su cuenta de X.

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores remarcó: “Todos ganamos: la Argentina y los países del MERCOSUR accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial”.

Además, Quirno destacó que la UE “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del MERCOSUR se verán beneficiadas”.

