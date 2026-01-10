Central Córdoba se prueba ante Belgrano en su primer amistoso del año

El Ferroviario jugará hoy en el predio Armando Pérez, como parte de la puesta a punto para el inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Hoy 08:19

Central Córdoba se enfrentará hoy en el primero de los dos amistosos programados por el cuerpo técnico encabezado por Lucas Pusineri, como parte de la preparación para el comienzo del Apertura de la Liga Profesional. El rival será Belgrano de Córdoba y ambos encuentros se disputarán en el predio Armando Pérez de Villa Esquiú, en la capital cordobesa.

La modalidad de los partidos será la misma en ambos casos: se jugarán 70 u 80 minutos en total, divididos en dos tiempos de 35 o 40 minutos cada uno. El entrenador buscará ver a todos los futbolistas por lo que espera una gran rotación entre un tiempo y otro.

Luego de esta doble presentación ante Belgrano, el Ferro volverá a tener acción en Córdoba el 14 de enero, cuando se mida frente a Instituto en otro amistoso de preparación, antes del inicio oficial del campeonato.