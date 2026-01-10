Indignante: despiadado sujeto golpeó a su madre para robarle un foco

En aparente estado de ebriedad, el muchacho llegó a su casa y comenzó a insultar a su familia. Fue detenido momentos después de la agresión.

Hoy 09:13

Un muchacho fue puesto tras las rejas por efectivos de la comisaría 64, en la localidad de Colonia El Simbolar, en el marco de una casa por violencia intrafamiliar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida fue solicitada por el fiscal Mariano Gómez, luego de que una mujer de 53 años solicitara ayuda ya que su hijo, un joven con problemas de adicción, la golpeó.

En su denuncia la víctima explicó que se encontraba en su casa junto a su esposo cuando llegó el acusado, de 23 años y en aparente estado de ebriedad, y comenzó a insultarlos.

Para evitar que la situación pasara a mayores la mujer le pidió a su hijo que se fuera de la casa, pero lejos de acceder al pedido de su madre éste continuó con los gritos para luego arrancar un foco que se encontraba en el frente del inmueble.

Ella trató de tranquilizarlo y al ver que nada hacía entrar en razón a su hijo intentó ir al vecino a pedir ayuda. Allí fue cuando su hijo la interceptó y comenzó a darle golpes de puño en la cabeza.

Tras lesionarla, el salvaje se subió a su auto y se dio a la fuga. La mujer manifestó a la policía que no era la primera vez que su hijo la agredía. Enterado del hecho el Dr. Gómez ordenó la aprehensión del violento.

Momentos después del salvaje hecho, los uniformados lograron atraparlo en la vía pública.