Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 ENE 2026 | 27º
X
Somos Deporte

En vivo: Manchester City se mide ante Exeter en el Etihad por la FA Cup

El equipo de Pep Guardiola buscará su primera victoria del año por la tercera ronda del certamen más antiguo del mundo.

Hoy 12:15

El Manchester City llega a la tercera ronda de la FA Cup con la necesidad de conseguir su primer triunfo en 2026, cuando enfrente al Exeter City desde las 12 en el Etihad Stadium. Los Citizens vienen de un arranque de año irregular y ahora vuelcan su atención a la copa nacional con el objetivo de avanzar de fase sin sobresaltos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Manchester City FC FA CUP

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ramón Bulacia, el gaucho santiagueño que en pleno 2026 mantiene vivas las tradiciones y la identidad argentina
  2. 2. Clima en Santiago del Estero: pronóstico del tiempo para este sábado 10 de enero de 2026
  3. 3. Investigan la muerte de un hombre hallado sin vida en un departamento en pleno centro santiagueño
  4. 4. Inhabilitan hasta 2099 a Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, tras chocar alcoholizada
  5. 5. Las fotos de Morena Echarri en la playa que enamoran las redes: el mensaje de Nancy Dupláa y su presente en la moda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT