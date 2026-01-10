En vivo: Manchester City se mide ante Exeter en el Etihad por la FA Cup

El equipo de Pep Guardiola buscará su primera victoria del año por la tercera ronda del certamen más antiguo del mundo.
El Manchester City llega a la tercera ronda de la FA Cup con la necesidad de conseguir su primer triunfo en 2026, cuando enfrente al Exeter City desde las 12 en el Etihad Stadium. Los Citizens vienen de un arranque de año irregular y ahora vuelcan su atención a la copa nacional con el objetivo de avanzar de fase sin sobresaltos.
