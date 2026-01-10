Quimsa quiere seguir de racha en la Liga Nacional en su visita a La Unión en Formosa

La Fusión tendrá acción desde las 21:30 con el objetivo de estirar su buen momento tras golear a San Lorenzo.

Hoy 07:01

Quimsa visitará a La Unión de Formosa con la intención de sostener su levantada en la Liga Nacional de Básquet, se miden desde las 21:30. El equipo dirigido por Leandro Ramella llega entonado luego de una sólida victoria como local ante San Lorenzo, a quien derrotó por 92 a 61 en el estadio Ciudad en el primer partido del año.

Ese triunfo le permitió a la Fusión acomodarse en la tabla: hoy se ubica 9°, con un récord de 9 victorias y 7 derrotas, y comienza a acercarse a la zona alta tras un inicio de temporada con altibajos. La mejora defensiva y la mayor regularidad en ataque aparecen como las principales claves del repunte santiagueño.

Del otro lado estará La Unión, que atraviesa una gran campaña y marcha 3°, con 11 triunfos y 6 caídas en 17 partidos disputados. Sin embargo, el conjunto formoseño viene de sufrir una dura derrota en su última presentación, al caer como visitante frente a San Martín de Corrientes por 91 a 75, por lo que buscará una rápida recuperación ante su gente.

Será un desafío exigente para Quimsa, que intentará confirmar su crecimiento lejos de casa frente a un rival directo en la pelea por los puestos de privilegio y en una cancha siempre complicada como la de Formosa.