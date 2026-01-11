Ingresar
Indignada, Wanda Nara explotó por los rumores que la vinculan a un empresario salteño

A días de separarse, respondió con dureza a las versiones que circularon.

Hoy 15:08

Wanda Nara se hartó y escribió un fuerte posteo en sus redes sociales luego de que circulara un rumor que la vinculaba sentimentalmente con un empresario salteño.

A pocos días de haberse separado de Martín Migueles, la mediática se mostró enojada con un periodista y amenazó con llevarlo a la Justicia. 

La versión fue instalada por el periodista Fede Flowers, que en su perfil de X escribió: “Wanda Nara habría tenido un affaire con un importante empresario salteño”.

El mensaje se viralizó rápidamente y generó todo tipo de especulaciones sobre el presente amoroso de la conductora. Por eso, ella salió a desmentir esta información.

Wanda decidió responder de manera directa desde su cuenta y apuntó contra el periodista asegurando que ese dato era “falso”.

“Lo que decís lo vas a tener que demostrar en la Justicia. Me cansé del invento con el único fin de dañar. Estuve trabajando y estaban las parejas de las personas que nombrás, y mi novio invitado”, manifestó la mediática.

De esa manera, la ex de Mauro Icardi desmintió haber tenido un “affaire” con el empresario en el viaje que hizo recientemente a Salta. Además, detalló que no había ido sola sino que estuvo acompañada por Migueles.

