“Son invitaciones que uno no puede dejar pasar”: Manu Orellana sobre cantar con Abel Pintos en Jesús María

El integrante del dúo Orellana Lucca contó en Radio Panorama su experiencia en el festival y destacó la oportunidad de volver a sus raíces folklóricas junto a un artista que respeta y admira desde hace años.

Hoy 11:30

Manu Orellana, del dúo Orellana Lucca, habló en comunicación telefónica con Radio Panorama sobre su reciente participación en el Festival de Jesús María, donde compartió escenario con Abel Pintos.

“Estamos muy contentos con esta experiencia. Primero nos invitó al Festival de la Chacarera en nuestra ciudad, y al otro día ya nos convocó a Jesús María. Son invitaciones que uno no puede dejar pasar”, relató Manu, visiblemente entusiasmado.

El cantante destacó la dinámica del encuentro: “A veces no dimensionamos todo lo que se habla antes de entrar al escenario. Abel eligió los temas él mismo: ‘Chacarereando’, una de las últimas letras que escribió Juanka Carabajal, y ‘Milagro del tiempo’, un clásico que le encanta cantar. También nos invitó a sumarnos a la guitarreada y compartir el escenario con todos los que se acercaron. Fue una experiencia muy linda”.

Orellana también resaltó la personalidad del artista: “Abel siempre es muy amable con nosotros, y tenemos una amistad de muchos años. Esta vez se dio la oportunidad de compartir más seguido, incluso en Cosquín, donde estaremos nuevamente este jueves”.

Sobre la conexión musical y la vuelta a los géneros tradicionales, Manu agregó: “Estas guitarreadas en el escenario son espectaculares. Abel está en esa onda de volver a las chacareras y zambas, recuperar sus raíces. Nosotros defendemos el folklore hace 26 años, y poder encontrarnos con artistas como Abel, Cuti, Copla u Horacio y cantar juntos es una bendición. Nos demuestra que todo lo que venimos haciendo vale la pena”.

Además, Orellana hizo hincapié en la importancia de que los jóvenes redescubran el folklore: “Hoy hay muchos géneros musicales, así que es fundamental disfrutar de nuestra música y del reconocimiento de artistas de otros estilos. Seguimos ensayando y preparando propuestas nuevas para el público. Este jueves estaremos nuevamente en Jesús María y en Cosquín”.

Por último, agradeció el apoyo recibido: “Lamentamos que no se realice la Salamanca, pero hay otros eventos para seguir compartiendo nuestra música. Estamos felices por todo lo que hemos sembrado y agradecemos a Diario Panorama por el apoyo constante a los artistas”.