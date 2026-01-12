Boca cambia la cara: Úbeda prueba esquema y nombres para el primer desafío del año

El cuerpo técnico empieza a definir el equipo para el primer amistoso del 2026 ante Millonarios. Nuevo dibujo táctico, regresos importantes y un once que marca el rumbo del Xeneize que viene.

Hoy 11:22

Boca comienza a mostrar señales de cambio de cara a la temporada 2026. A dos semanas del inicio del Torneo Apertura, Claudio Úbeda sorprendió en el primer ensayo formal al modificar el esquema táctico y darle lugar a futbolistas que no venían siendo titulares. El equipo probó un 4-3-3 bien marcado, con extremos abiertos, un solo nueve de referencia y un mediocampo con más dinámica y asociación.

Las principales novedades pasaron por las titularidades de Ander Herrera y Kevin Zenón, además del abandono del tradicional 4-4-2 que Boca utilizó en el cierre del último Clausura. La idea del cuerpo técnico apunta a potenciar la circulación de pelota, darle más protagonismo al mediocampo y buscar amplitud ofensiva por las bandas.

La gran incógnita es si este esquema se mantendrá en el amistoso del miércoles ante Millonarios, que se disputará en La Bombonera con público xeneize y en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, o si solo fue una prueba circunstancial. El doble nueve todavía no está descartado, sobre todo porque Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia no participaron del ensayo por distintas molestias físicas y podrían volver a la consideración en los próximos entrenamientos.

Más allá de eso, el cuerpo técnico ya perfila un nuevo Boca: fortalecer a Herrera desde lo físico para convertirlo en una pieza clave, recuperar la mejor versión de Zenón y comenzar a construir una identidad distinta desde el arranque del año. Este lunes y martes se terminará de confirmar el equipo, pero el mensaje ya está claro: Boca busca cambiar la cara y renovar su forma de jugar.

El equipo que probó Úbeda:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.