Ander Herrera: “Las derrotas en Boca son mucho más duras que en Manchester United o PSG”

El mediocampista español habló de la presión de jugar en el Xeneize, explicó por qué renovó su contrato y confesó su gran objetivo.

Hoy 13:23

Ander Herrera volvió a dejar en claro lo que significa Boca en su carrera. En una entrevista con el canal oficial del club, el mediocampista español comparó la exigencia que se vive en el Xeneize con la de los gigantes europeos en los que jugó y fue contundente: “Las derrotas en este club son mucho más duras que en el Manchester United o el Paris Saint-Germain”.

“Me ha tocado estar en grandes clubes y estoy muy agradecido, pero Boca es diferente a todo, tanto para lo bueno como para lo malo. La pasión del hincha, la alegría, el cariño y el amor que te da es único. Pero la exigencia también es única”, explicó Herrera, que busca revancha futbolística en este 2026 después de un primer año marcado por las lesiones.

Lejos de asustarse por la presión, el español de 36 años aseguró que es parte de lo que lo motiva: “Sé lo duro que es la derrota, sé lo que se sufre y lo feroz que es la crítica cuando las cosas no funcionan bien, pero es para lo que me preparé y por lo que amo tanto el fútbol, por la exigencia de intentar ser mejor cada día y por lo que significa representar a este club”.

Por qué renovó y cuál es su gran objetivo

No por casualidad Herrera decidió extender su contrato por un año más, incluso con un vínculo más bajo y atado a objetivos de continuidad. El desafío es claro: cerrar su carrera en Boca de la mejor manera posible y siendo protagonista.

“Fui campeón en Bilbao, en Manchester y en París. Pero quiero ser campeón aquí en Boca, porque aquí debe ser algo único”, confesó el mediocampista, dejando en evidencia que ese es su gran sueño pendiente.

Herrera también contó que su reciente viaje a España fue clave para ordenar ideas y tomar la decisión de seguir: “Sentí que necesitaba un tiempo para pensar en casa, con mi gente. Pero a los tres o cuatro días ya estaba echando de menos esto: el predio, a mis compañeros, el día a día”.

Por último, explicó qué representa para él esta etapa: “Respeto al que lo toma como un trabajo y se va a su casa. Yo lo tomo como un regalo de la vida. El fútbol es mi pasión, me hace feliz todos los días y Boca es lo máximo de todo eso”.