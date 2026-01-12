Boca avanzó en la negociación con San Lorenzo por Alexis Cuello

Tras un impasse, las dirigencias retomaron el diálogo por el 60% del pase del delantero y el optimismo volvió a crecer en el Xeneize.

Hoy 15:05

La novela entre Boca y San Lorenzo por Alexis Cuello sumó un nuevo capítulo en un mercado de pases tan movido como cambiante. Luego de varios días sin avances por la postura rígida de la comisión directiva transitoria del Ciclón, las partes retomaron el diálogo y el Xeneize volvió a ilusionarse con cerrar la llegada del delantero.

El punto de partida fue un nuevo contacto entre dirigentes, que permitió acordar una negociación directa, de club a club, por el 60% del pase que hoy pertenece a San Lorenzo. Lo que parecía una operación caída volvió a tomar forma en el inicio de la semana y reactivó el optimismo en la Ribera.

En Boedo pretenden al menos tres millones de dólares netos por ese porcentaje. Boca ya se acercó a ese número con una primera oferta de palabra, aunque todavía insuficiente para destrabar la transferencia. En los próximos días, el club de la Ribera presentará una propuesta formal, con la intención de quedarse con el atacante que fue elogiado públicamente por Martín Palermo.

Cuello llegó a San Lorenzo en enero de 2024 a préstamo desde Almagro, con una opción de compra por el 60% de su ficha que fue ejecutada en noviembre de ese mismo año por una cifra cercana a 1.050.000 dólares. El delantero, oriundo de Isla Maciel, tiene contrato hasta diciembre de 2027.

El Tricolor conserva el 40% restante del pase y ya comunicó que pretende alrededor de dos millones de dólares por ese porcentaje. Por eso, si Boca decide avanzar por la totalidad de la ficha, deberá abrir una negociación paralela con el club de la Primera Nacional para completar la operación.