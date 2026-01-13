Los próximos objetivos de Boca en el mercado de pases

Con Marino Hinestroza a punto de convertirse en refuerzo, el Xeneize avanza por dos nuevos jugadores para potenciar el plantel que afrontará la temporada 2026 con la Copa Libertadores como gran objetivo.

Hoy 10:30

El primer refuerzo de Boca para 2026 está al caer y solo resta la confirmación oficial del club: Marino Hinestroza. El extremo colombiano era un anhelo de Juan Román Riquelme y llegará en una operación cercana a los 5 millones de dólares. Sin embargo, no será la única cara nueva, ya que la dirigencia planea un mercado de pases activo para fortalecer al plantel que encarará el año con la mira puesta en la Copa Libertadores.

Con la llegada de Hinestroza prácticamente resuelta, Marcelo Delgado y la estructura de fútbol del club retomaron gestiones por dos nuevos objetivos que juegan en San Lorenzo: Alexis Cuello y Gastón Hernández. Ambos son prioridades, aunque las negociaciones avanzan por carriles distintos y con diferentes niveles de complejidad.

Por el lado de Alexis Cuello, tras varios días de estancamiento por la postura rígida de la dirigencia transitoria del Ciclón, Boca logró retomar el diálogo para adquirir el 60% del pase del delantero. En Boedo pretenden al menos tres millones de dólares netos, una cifra a la que el Xeneize se acercó en una primera oferta informal, aunque todavía insuficiente. En los próximos días se elevará una propuesta formal con la intención de cerrar al atacante, elogiado públicamente por Martín Palermo.

La situación de Gastón Hernández es más compleja. El defensor de 26 años, capitán de San Lorenzo, fue ofrecido por su representación y Boca, que lo sigue desde 2024, dio el visto bueno. Sin embargo, la negociación está frenada por la dirigencia azulgrana, que dilata las tratativas y no habilita el diálogo directo con el entorno del jugador. En la Ribera planean acelerar en los próximos días para definir la operación, ya sea para concretarla o para descartarla definitivamente.